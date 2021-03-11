Алла Пугачева и Лайма Вайкуле необычно отдохнули на берегу моря

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на фан-страницу Лизы Галкиной.

Две знаменитые певицы, у которых за плечами многолетний опыт певческой карьеры при любой власти, решили выпускать смешные ролики о своей жизни. Речь идет об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле, они давно знают и дружат друг с другом.

Поэтому Пугачева со своим большим семейством всегда стремиться отдохнуть в знакомом кругу.

Она берет с собой Максима Галкина, а также Лизу и Гарри.

Содержание небольших видео в основном обыгрывает жизнь знаменитостей. Существует несколько подобных роликов. У них есть название "Дамы с дюн". Раньше "дамой с дюн" называли Вайкуле за манеры и милый прибалтийский акцент.

съемки посвящены родной Вайкуле латвийской природе и морю. Называется ролик «Подарки моря».

По берегу якобы гуляют две звезды, попутно находят выброшенные штормом янтарные украшения, бутылки с пивом и закуски. После похода, Алла и Лайма спокойно едят найденные на берегу продукты.

"Ой, пиво!", - воскликнули подруги.

Вайкуле говорит: «Приезжайте к нам. Ходите к морю, найдете подарки». Пугачева пожелала всем: «Чтобы штормило только в море».

При этом одеты известные и знаменитые женщины были в белые наряды. У Примадонны эстрады на руках были целлофановые перчатки.

«Приколюшки» - написали подписчики, выразив таким образом свое отношение.

Напомним, Алла Пугачева подает пример младшей дочери по стилю.

Как сообщала Politeka, под домом Пугачевой собрались люди.

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