Публика не перестает обсуждать молодящуюся певицу Аллу Пугачеву и ее семью

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 71-летней артистки опубликовали редкий кадр, на котором она предстала вместе со своей семилетней дочкой Елизаветой.

Случайный снимок, видимо, был сделан в гримерке. Алла Борисовна сидела на красном диванчике, будучи в клетчатой кофте и узких черных брюках, с пышной кучерявой прической и смоки-макияжем.

Лиза стояла перед ней в джинсовом костюмчике и розовых сапожках. У девочки была необычная прическа, с заплетенными в "колосок" волосами. Рядом с ними стоял мужчина с букетом цветов, лицо которого было обрезано.

"С мамулечкой ❤️😍 #елизаветагалкина #аллапугачева", - подписано фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Большинство, конечно, расхвалили милашку Лизу, но некоторые поразились внешности Примадонны, которая, по словам пользователей, сдала в последнее время - даже яркий макияж неспособен уже скрыть глубокие морщины и в целом увядающий вид.

"Какие красивые волосы у Лизы! 😍"

"Что-то маме толкует😀 ручкой пытается помочь донести 😀 Лизочка, умничка!❤️"

"Елизаветка со старушкой"

"И Алла и Лиза очаровательные❤"

Ранее мы рассказывали, в Сеть слили фото Пугачевой с Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым. Алла Борисовна позировала в черном платье выше колен, с вышитой птицей на груди и широким поясом. Однако, даже кокетливый наряд не спас артистку от провала. В глаза сразу же бросается ее постаревший вид: глубокие морщины, мешки под глазами - такую "дряблость" уже не спрятать под тонной косметики.

Напомним, в Сети показали роскошный замок Галкина с высоты, который он возвел для Пугачевой: "На миллиард"

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