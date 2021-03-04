Вот уже десять лет певица Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин живут в огромном дворце в поселке под названием Грязь

На строительство дома ушло 7 долгих лет, а его стоимость потянула почти на миллиард российских рублей или десять миллионов долларов.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликовали ряд снимков, показав всю грандиозность строения с высоты птичьего полета.

Замок Пугачевой и Галкина, площадью в 2,3 тыс. квадратных метров, считается самым выдающимся жилым домом в Подмосковье.

В последнее время в поселок стали часто наведываться туристы, чтобы хотя б издалека полюбоваться на дом.

Примечательно, что замок был отстроен по замыслу Галкина. Это была его детская мечта. Шоумен признался, что много читал историй о доблестных рыцарях Средневековья и даже видел во сне, каким этот замок должен быть. Именно по его критериям и выстроили архитекторы роскошные хоромы.

Известно, что в доме 6 этажей, подземный гараж, бассейн и семейный театр со сценой. Также поговаривают, что здесь есть потайные комнаты и ходы.

"Интересно, что вокруг этого особняка ходит множество разных легенд. Поговаривают, что он был построен незаконно. Якобы шпили на крыше создают тень на участках соседей. Как итог – огромные потери урожая", - также говорится в посте.



Один из пользователей метко прокомментировал увиденное: "Название у места непростое... и место для строительства выбрано неспроста. Много энергии там и денег🔥".

Напомним, Галкин засветил моложавую Пугачеву в кокетливой шляпке перед выходом в свет: "С бабулей!".

Как сообщала Politeka, Галкин показал, как выглядит изнутри их с Пугачевой замок, ошарашив деталями: «Окружили Аллу такой…»

Также Politeka писала, что взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле..."