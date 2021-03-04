Танцы веселой Аллы Пугачевой в белом платье впечатлили поклонников 71-летней певицы

Новое видео с Примадонной появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На редких кадрах можно увидеть, как знаменитая российская певица вовсю отрывается под музыку, забыв о своем возрасте. Ролик явно записан во время какого-то торжества.

Пугачева на кадрах одета в длинное белое платье с глубоким декольте и открытыми плечами. Во время танца она кокетливо приподнимает полы платья вверх, чтобы в них не запутаться.

На кадрах певица выглядит очень веселой и беззаботной. Она явно танцует с большим удовольствием.

«Зажигай, детка», - говорится в подписи к видео.

Поклонники Пугачевой тут же принялись комментировать ролик.

«Молодец, всем бы так, завидуйте молча!», «Аллочка, радости, позитива, счастья, любви на долгие годы!!! Живи на полную катушку каждый миг!», «Ну чему завидовать? Ну правда, неудобно за неё! Можете представить, чтобы Пьеха так себя вела? Молодым смешно на это смотреть!», «Хочешь денег, паши как Алла», «Зачем так юбку задирать? Некрасиво», «Сколько юбки не задирай - старушка старушкой», «Уже страшно смотреть. не упади мать», - пишут люди.

Напомним, Галкин засветил моложавую Пугачеву в кокетливой шляпке перед выходом в свет: "С бабулей!".

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