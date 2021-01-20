Знаменитый российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как они с сыном меняют лампочки в роскошной люстре их дворца
Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым видео в своем Инстаграм.
Как известно, Галкин с Пугачевой живут в роскошном замке в деревне с не самым звучным названием – Грязь. Поместье располагается на территории площадью в 1 гектар и представляет собой стилизованное под дворец здание в 6 этажей с 20 комнатами. Отделка дома и мебель соответствуют внешнему виду здания – все выполнено под старину.
На новом видео в своем Инстаграм Галкин показал, как выглядит замок изнутри. На кадрах шоумен с сыном Гариком меняют лампочки в огромной люстре середины 19-го века. Мальчик старательно помогает отцу выкручивать лампочки из люстры, которая выглядит намного массивнее него самого.
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Поклонники шоумена бурно отреагировали на это видео.
«Мастера на все руки! Гарик настоящий хозиян растет», «Здорово, когда есть помощник, хоть и маленький», «Спасибо, что окружили нашу Аллу такой красотой невероятной», «Супер мужчины! И лампочку заменить можете», «Как красиво у вас и уютно. Счастья вам добра и здоровья», - пишут люди.
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