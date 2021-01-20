Знаменитый российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как они с сыном меняют лампочки в роскошной люстре их дворца

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым видео в своем Инстаграм.

Как известно, Галкин с Пугачевой живут в роскошном замке в деревне с не самым звучным названием – Грязь. Поместье располагается на территории площадью в 1 гектар и представляет собой стилизованное под дворец здание в 6 этажей с 20 комнатами. Отделка дома и мебель соответствуют внешнему виду здания – все выполнено под старину.

На новом видео в своем Инстаграм Галкин показал, как выглядит замок изнутри. На кадрах шоумен с сыном Гариком меняют лампочки в огромной люстре середины 19-го века. Мальчик старательно помогает отцу выкручивать лампочки из люстры, которая выглядит намного массивнее него самого.

Поклонники шоумена бурно отреагировали на это видео.

«Мастера на все руки! Гарик настоящий хозиян растет», «Здорово, когда есть помощник, хоть и маленький», «Спасибо, что окружили нашу Аллу такой красотой невероятной», «Супер мужчины! И лампочку заменить можете», «Как красиво у вас и уютно. Счастья вам добра и здоровья», - пишут люди.

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