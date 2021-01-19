Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина знает, как нужно удивлять поклонников звездной семьи

Свежие снимки в своем микроблоге опубликовал шоумен.

Так, муж Аллы Пугачевой похвастался, как его дочь Лиза участвует в колядах в школе.

Перед поклонниками звездной семьи наследница Галкина и Пугачевой предстала в русской национальной одежде, которая состоит из синей вышиванки-сарафана практически до пола.

На голове у маленькой Лизы красовалась шапка в виде коровы.

"Лиза сегодня на колядках в школе", - подписал Максим Галкин свежие фото в своем микроблоге, на которых видно, как счастливая дочь шоумена пытается колядовать на Крещение.

Пользователям понравилась по душе публикация и они завалили Лизу лайками и восторженными комментариями.

"Какая красавица", "Как ей идет", "Смесь кровей это всегда чудо природы", "За 15 лет заграницей и забыла уже что это!", "Хорошенькая какая", "Какая красавица ! И так увлечена процессом! Так здорово!", "Какие у вас они славные, восхищаюсь вами!", "Какая же она красивая! Просто чудо! А родители, какие прекрасные! Без слов...", "Сколько радости в глазах!", "Как глазки горят", "Копия мамы", "Ухх, милашка какая", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Лиза Галкина удивила новой внешностью.

В одной из групп обнародовали фото маленькой лизы, которая позировала в кресле с телефоном в руках. Девочка надела яркую кофту в цветочек и голубые джинсы.

Ребенок большими глазами смотрела в камеру и улыбнулась. Волосы ребенка были распущенными и красиво накручены. Вероятно, девочке с помощью фотошопа был нанесен макияж, и это не понравилось фанатам.

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