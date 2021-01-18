В сети показал, как изменились наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина за семь лет
Фотоколлаж появился несколько часов назад в официальном Instagram-аккаунте фан-клуба Елизаветы Галкиной, передает Politeka.net.
Обнародованный снимок состоит из двух частей. Сверху видны дети шоумена и певицы в младенческом возрасте. В кадре малыши сидят в специальных детских креслах. При этом Гарри мило улыбается в камеру, а его сестренка испуганно смотрит на фотографа.
Снизу наследники Пугачевой и Галкина уже подросли. Лиза была одета в белую косынку и розовое пальто, а Гарри выбрал синюю курточку. В руках малыши держали веточки вербы.
"Сильно изменились? 😍", - спросили авторы фан-клуба у поклонников.
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На что получили утвердительный ответ.
"Конечно меняются детки, какие же они классные😍😍😍🙏", "Милые детки", "Чудо чудное", - пишут в сети.
К слову, двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Долгое время не было никаких подробностей о рождении малышей, однако накануне Максим Галкин дал интервью, в котором рассказал, что суррогатная мать не знала, чьих детей вынашивает.
Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.
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Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.