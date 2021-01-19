Певица и комик, Алла Пугачева и Максим Галкин соответственно, воспитывают двух очаровательных детей
Малыши Гарри и Лиза родились в 2013 году, пишет Politeka.net. Несмотря на столь юный возраст дети успели завоевать огромную популярность в сети, и у них даже появились поклонники.
В одной из групп обнародовали фото маленькой лизы, которая позировала в кресле с телефоном в руках. Девочка надела яркую кофту в цветочек и голубые джинсы.
Ребенок большими глазами смотрела в камеру и улыбнулась. Волосы ребенка были распущенными и красиво накручены. Вероятно, девочке с помощью фотошопа был нанесен макияж.
"🤗 Максим Галкин поделился милым снимком дочки Лизы 💙", - написали авторы поста.
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За два часа пост собрал более 400 лайков и много комментариев.
"Макияж на детях так же нелеп, как ползунки на взрослых...", "Дайте ребёнку детство", "А без макияжа можно было?", "Зачем?😳", "Ну какая же она красивая! 😍", "Красотка👍👍👍", "Милаха, видно с характером😉", "Солнышко. Такая девочка просто приятно смотреть. Родителям спасибо - детки растут хорошими красивыми воспитанными", "Родите ещё таких чудес", "Девочка красивая, но макияж это перебор", "Девочка и так как картинка,ну зачем красить ее?", - написали пользователи сети.
Стоит отметить, что Гарри Лиза появились на свет с помощью суррогатной матери. До сих пор ведутся споры, на кого похожи ребятишки, а пользователи сети строят целые теории об их появлении.
Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».
Как сообщала Politeka, Максим Галкин в подстреленных штанах устроил перед 71-летней Пугачевой сеанс обольщения: "Бог...".
Также Politeka писала, что Пугачева сбежала от Максима Галкина на мороз и взбудоражила дерзким видом: "Всем пример!".