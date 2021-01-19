Муж легендарной певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин показал видео со своей мамой

Как передает Рoliteka.net, семейный кадры супруг Примадонны выложил на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз новости)

«Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю», - почтил память родительницы Галкин.

Пользователи Сети обратили внимание, что на опубликованном видео мама Галкина похожа на его супругу Аллу Пугачеву.

«У мамы есть черты похожие на Аллу», «Есть, в глазах», «Да, я тоже это подметила, что мамочка и Алла похожи!», «Даааа, я сначала подумала что это Алла», «Я сначала и подумала, что это Алла, пока не прочитала», - пишут в комментариях.

Максим Галкин был поздним ребенком: мама родила его в 35 лет, а отцу тогда исполнился 41 год. В начале 2000-х годов шоумен и его старший брат Дмитрий потеряли обоих родителей. Александр Александрович и Наталья Григорьевна болели онкологией.

2 февраля 2002 года не стало отца. Наталья Галкина ушла из жизни через два года 9 апреля 2004 года в Израиле, где была на лечении.

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