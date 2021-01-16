Шоумен Максим Галкин почтил память умершей матери в день ее 80-летия
Как передает Politeka.net, трогательное видео артист опубликовал на своей страничке в Instagram.
Наталья Григорьевна ушла из жизни 16 лет назад после длительной борьбы с раком.
Смерть матери, которой было всего 63 года на момент смерти, стала ударом для Максима. Он возил ее лечиться в США и Израиль, но ничего не помогло.
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"Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю", - трогательно сообщил Галкин в подписи к архивному видео. На опубликованных кадрах еще совсем юный Галкин снимал свою маму на камеру.
Поклонники в комментариях под постом также выразили свое сожаление в связи с тяжелой утратой Галкина.
"Ваша мама бы Вами очень гордилась!", "Мама, самое лучшее создание на свете, с днём рождения Маму", "Искренне соболезнования", "У мамы есть черты похожие на Аллу", "Ее душа счастлива сейчас видеть какие у неё дети и внуки", - писали под постом шоумена.
Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».
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