Шоумен Максим Галкин почтил память умершей матери в день ее 80-летия

Как передает Politeka.net, трогательное видео артист опубликовал на своей страничке в Instagram.

Наталья Григорьевна ушла из жизни 16 лет назад после длительной борьбы с раком.

Смерть матери, которой было всего 63 года на момент смерти, стала ударом для Максима. Он возил ее лечиться в США и Израиль, но ничего не помогло.

"Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю", - трогательно сообщил Галкин в подписи к архивному видео. На опубликованных кадрах еще совсем юный Галкин снимал свою маму на камеру.

Поклонники в комментариях под постом также выразили свое сожаление в связи с тяжелой утратой Галкина.

"Ваша мама бы Вами очень гордилась!", "Мама, самое лучшее создание на свете, с днём рождения Маму", "Искренне соболезнования", "У мамы есть черты похожие на Аллу", "Ее душа счастлива сейчас видеть какие у неё дети и внуки", - писали под постом шоумена.

Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».

Как сообщала Politeka, Максим Галкин в подстреленных штанах устроил перед 71-летней Пугачевой сеанс обольщения: "Бог...".

Также Politeka писала, что Пугачева сбежала от Максима Галкина на мороз и взбудоражила дерзким видом: "Всем пример!".







