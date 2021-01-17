Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина по популярности в сети не отстают от звездных родителей

Как известно, 7-летние Лиза и Гарри очень артистичны. Таланты двойняшек регулярно демонстрирует в своем микроблоге Максим Галкин, чем делает из детей публичных личностей.

Поклонники с нетерпением ждут новые публикации, а вот буквально несколько часов назад появилось свежее видео на странице российского шоумена в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео доскролльте страницу до конца)

«Режиссура и драматургия - Гарри и Елизавета 😊 Сами придумали - сами сыграли», - говорится в подписи.

В кадре появляется Гарри, который спускается по лестнице и обнаруживает преграду в виде небольшой дверки, сначала он ее пытается открыть, но у него ничего не выходит. Мальчик взбирается на решетку и хочет перелезть, но тут ему на помощь приходит более сообразительная сестренка, которая изящно открывает дверцу.

Нужно отметить, что детишки сыграли, как настоящие артисты.

За три часа короткое видео уже успели просмотреть почти миллион раз. Поклонников восхитило с какой-грациозностью маленькая Лиза открыла решетку, они не перестают нахваливать артистичность двойняшек.

"Как грациозно Лиза открыла эту решетку", "Молодцы! Красивые, умные, воспитанные дети! Дай Бог здоровья💝", " Жизнь доказывает: женщина мудрая, а мужчина ловкостью и силой думает.😍😂👏", "Есть кому продолжить Ералаш👏", "Лизонька такая кокэтка👍", " Сразу вспомнилась фраза из девчат, как она его", " Пупсы - артисты! Впрочем, чего удивляться - есть, в кого! 😉", - высказались в сети.

Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».

Как сообщала Politeka, Максим Галкин в подстреленных штанах устроил перед 71-летней Пугачевой сеанс обольщения: "Бог...".

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