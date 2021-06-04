Певица Алла Пугачева подедилась ярким семейным фото из отдыха детей и внуков

Артистка на своей странице в социальной сети Инстаграм часто публикует либо архивные кадры со своих выступлений в разные годы карьеры, либо восхищается своими детьми. Чаще всего, Пугачева показывает на снимках двух маленьких деток, которых воспитывает вместе с Максимом Галкиным.

Не так давно звезда решила поделиться семейным фото с дочерью Кристиной, младшими детьми и внуками – детьми Орбакайте. Семейный кадр получился весьма ярким, ведь разницу в возрасте между сверстниками нельзя не заметить.

«С праздником ♥️», - написала Пугачева, упоминая праздник Дня защиты детей.

«Какие вы все красивые и дружные!!! Молодцы!!!❤; С праздником Вас, дети! Пусть счастье и удача сопутствуют вашей жизни!; С праздником всю Вашу семью!❤; Прекрасное фото—Ваше всё. Долгих лет жизни в здравии!💞; Классно 👏 красавцы какие; Прекрасные дети и внуки. Счастья, здоровья. Большая семья в сборе!», - отвечают в сети.

Также ранее интересным снимком 44-летний шоумен поделился у себя в Инстаграм. Так, Галкин показал своих деток на стиле. На фото Лиза и Гарри позируют на лестнице в доме.

Дети все в черном, выглядят очень по-деловому. На Гарри только белая рубашка, а брюки, бомбер и обувь в тон - все черное. Лиза тоже в черной стильной косухе и в мини-юбке.

"На стиле 😀", - сказала растроганная Пугачева.

Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила внешностью в стильном образе на прогулке: "Мальчишки, держитесь".

Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".