Надо же такое!

В Сети сравнили, как выглядел муж Аллы Пугачевой российский шоумен Максим Галкин в детстве и сейчас

Как передает Politeka.net, фото появилось на фан-странице в Инстаграм.

Творчество поклонников артиста активно комментируют в Сети.

Многих поразило то, насколько сын Максима и Аллы Гарри оказался похожим на своего отца в детстве. Некоторые даже сперва не поняли, что это фото маленького Максима, а не Гарри.

«Я подумала, что это с Гарри», «Вот на кого похож Гарри, на папочку», «Гарри копия папы», «Максим, запутали! думала, вы с Гари», «Гарри точная копия Максима», «Ничего не поменялось, только рост», «Даже взгляд один как у Гарри. Что значит гены», «Маленький - копия Гарри», «Отфотошопили что сейчас, что в детстве. Все давно знают, что Гарри очень похож. А это уже перегиб», «Сын очень похож на отца», «Прикольно сделано», - пишут в коментариях.

Как известно, Гарри и Лиза родились в 2013 году. Близнецы появились на свет искусственным путем из замороженной яйцеклетки Аллы Борисовны. По словам Пугачевой, свой биоматериал она заморозила в 52 года.

Детей для звездной пары выносила суррогатная мать. На момент рождения близнецов Алле Борисовне исполнилось 64 года, а Максиму — 36 лет.

В 2020 году дети пошли в первый класс.

Напомним, дети Пугачевой и Галкина не смогли скрыть эмоций, грустное фото облетело Сеть: «Крепитесь, малыши».

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