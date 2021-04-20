Известный пародист и шоумен, муж российской певицы 44-летний Максим Галкин, появился в неожиданном образе

Артист отличается хорошим чувством юмора, нелишенным самоиронией, передает Politeka.net. Для шоу Галкин примеряет совершенно разные костюмы, выступая в образах знаменитостей и героев фильмов.

В этот же раз шоумен удивил внешностью, представ в образе супергероя с плащом и маской на глазах.

"Супергерой 🦸🏻‍♂️ Дорого, самовывоз из деревни", - написал артист.

За три часа публикация покорила сеть, собрав почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

"🔥Максмэн😍Есть поминутная оплата ?😂", "Кто на броневик залазит С автоматом и в плаще!? Это Макс из Чёрной грязи, Он супергерой! Ващеее🔥🔥🔥", "Мальчик не наигрался 👏👏😍😍", "Максим я обожаю ваше творчество. Я считаю вас лучшим ведущим на современном телевидение", "Мистер Икс из "Принцесса цирка" Очень похожи! 👏", "Алла не отдаст)", "Прежде всего он супер, как муж и как отец", "Я у своей просто сантехник!", "СуперМен из Грязи 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Максим Галкин уже много лет выступает на сцене, становится частым гостем и ведущим различных шоу на ТВ.

При этом артист также успевает воспитывать своих детей, Гарри и Лизу. Семейными фото и видео Галкин делится в своем Инстаграм с завидной регулярностью. Подобные посты вызывают восторг у поклонников.

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