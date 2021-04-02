Юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, обескуражил новым фото - эмоции через край

Как передает Politeka.net, 44-летний комик опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал их с Примадонной семилетнюю дочь Лизу и ее подружку - рыженького шпица.

"Лиза и Маруся 🥰", - с теплом подписал кадр Галкин.

На фото девочка в розовой футболке склонилась над собачкой, сидевшей на стуле. Лиза с серьезным выражением лица удивила повзрослевшим видом. Также пользователи обратили внимание, что, чем старше она, тем сильнее становится похожей на своего отца.

Публика с энтузиазмом кинулась комментировать увиденное:

"Обе прекрасны💝"; "😍❤️обожулька сладкая)))"; "Лиза такая взрослая на этом фото. Очень похожа на Вас, Максим"; "Максим, так приятно наблюдать за добрыми фотографиями вашей семьи, где нету понтов, как у большинства звёзд шоу бизнеса))"; "А похожа на Галкина)"; "Ой какая у вас Маруся классная. Не знала о ее существовании. 😍"; "Лиза красавица, а Маруси давненько не было. 😊👍"; "Лапушки 😍"; "Маруся счастлива"; "Неразлучные подружки!!! 🌹"; "Боже какая красота одна и вторая ❤️".

Отметим, Пугачева с Галкиным обзавелись Марусей более пяти лет назад. Питомец сразу же прижился в их огромном замке.

Напомнми, Алла Борисовна недавно засветилась на праздновании дня рождения своей внучки Клавдии (дочки Кристины Орбакайте).

«Вчера на дне рождения Клавы было весело всем - и детям, и взрослым», - написал Галкин в Инстаграм и показал, как проходило торжество.

На видео попало, как танцуют Примадонна со своими маленькими детьми, Галкин и Орбакайте с дочкой.

Напомним, дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."

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