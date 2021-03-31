Муж знаменитой певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал кадры веселого семейного гуляния

Как передает Politeka.net, кадрами шоумен поделился на своей странице в Инстаграм.

30 марта Клава Земцова отмечает день рождения. В честь столь важного дня звездные мать и отец решили организовать семейное торжество.

«Вчера на дне рождения Клавы было весело всем - и детям, и взрослым», - написал Галкин и показал, как проходило торжество.

На видео попало, как танцуют Алла Пугачева, Лиза, Гарри и Максим Галкины, Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова.

Пугачева с Галкиным и детьми пришли на ппраздник весьма нарядными.

Гарри предстал перед публикой в костюме с модными лампасами — трендом сезона 2020-2021. Лиза же выбрала для светского выхода воздушное платье с объемными, прозрачными рукавами. Подол девочки украшали цветы. Комплектом к платью стали аккуратные красные туфельки.

Максим нарядился в черный костюм с белой рубашкой. А Пугачева надела черное платье-карандаш с широким поясом. Образ она дополнила ярким макияжем.

«Алла Борисовна великолепна», «Здорово! И все девчонки такие красивые, нарядные», «Очень весело 👏, вся семья дружная», «Супер зажигательно 🔥», «Какая Алла классная», «Какие Вы красивые и невероятно счастливые», - пишут в комментариях.

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