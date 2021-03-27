Певица Алла Пугачева удивила внешностью на фото с детьми
Как передает Politeka.net, кадры появился на Instagram-страничке ее дочери Лизы.
Супруги Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают Лизу и Гарри. В соцсетях все члены звездной семьи часто показывают кадры с жизни в своих микроблогах.
На этот раз на опубликованном кадре Алла Борисована была с детьми без мужа-шоумена.
Внимание поклонников привлек внешний вид 71-летней певицы.
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Она выглядела явно не на свой возраст, а в комментариях Пугачеву и вовсе уличили в использовании посторонних программ для изменения фото.
"Что с лицами? Зачем так сильно...", "Дай Вам Бог здоровья Алла Борисовна", "Зачем так сильно лицо было фотошопить. Такое чувство, что из другой фотографии его взяли и сюда подцепили. Если это делала Лиза, то лучше не надо. Мама в любом возрасте прекрасна", "От Аллы остался 0. Жаль", - писали под постом Примадонны.
Ранее мы сообщали, что в сети появилось архивное фото звездной семьи, сделанное летом.
Для прогулки на пляже Алла Борисовна выбрала довольно смелый для своего возраста наряд - певица щеголяла в молодежном платье-футболке.
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Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила недетским видом.
Также Politeka писала, что 71-летняя Пугачева пощеголяла ножками в молодежном платье перед Галкиным: "35, не больше"