Певица не похожа сама на себя

Певица Алла Пугачева удивила внешностью на фото с детьми

Как передает Politeka.net, кадры появился на Instagram-страничке ее дочери Лизы.



Супруги Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают Лизу и Гарри. В соцсетях все члены звездной семьи часто показывают кадры с жизни в своих микроблогах.

На этот раз на опубликованном кадре Алла Борисована была с детьми без мужа-шоумена.

Внимание поклонников привлек внешний вид 71-летней певицы.

Она выглядела явно не на свой возраст, а в комментариях Пугачеву и вовсе уличили в использовании посторонних программ для изменения фото.

"Что с лицами? Зачем так сильно...", "Дай Вам Бог здоровья Алла Борисовна", "Зачем так сильно лицо было фотошопить. Такое чувство, что из другой фотографии его взяли и сюда подцепили. Если это делала Лиза, то лучше не надо. Мама в любом возрасте прекрасна", "От Аллы остался 0. Жаль", - писали под постом Примадонны.



Ранее мы сообщали, что в сети появилось архивное фото звездной семьи, сделанное летом.

Для прогулки на пляже Алла Борисовна выбрала довольно смелый для своего возраста наряд - певица щеголяла в молодежном платье-футболке.

Напомним, шальную Аллу Пугачеву застали с любовником, кадры свидания уже в Сети: "Сняла кофточку..."

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила недетским видом.

Также Politeka писала, что 71-летняя Пугачева пощеголяла ножками в молодежном платье перед Галкиным: "35, не больше"