В Сети показали фото Аллы Пугачевой с певцом Сергеем Челобановым в интересной обстановке

Примадонна никогда не страдала от недостатка внимания мужчин. Только замужем она была пять, но кроме этого было у артистки немало романов.

Так, в 1992 году стало известно об интрижке Пугачевой с певцом Сергеем Челобановым. Тогда певец как раз выпустил клип «Незваный гость», где под романтические строки «А я твои целую руки, но понимаю что мы врозь. Лекарство я твое от скуки, я для тебя незваный гость...» миловался с Пугачевой.

Фанаты Примадонны рассказали, еще в 1991 году заметили Челобанова рядом с Пугачевой на гастролях в Харькове. И не только заметили, но и засняли на фотокамеру.

Артисты мило проводили время просто на газоне. На кадрах, которыми поделилась поклонница, знаменитая певица в коротких шортиках лежит на траве. Рядом с ней молодой фаворит Сергей Челобанов. Алла сняла кофточку, постелила и устроилась на ней.

Девушка, которая оказалась рядом с фотоаппаратом призналась, что очень переживала, ведь в те времена Пугачева не очень-то жаловала своих поклонников. И всего за день до этого набросилась на фанатку, когда та близко подошла к певице с фотоаппаратом.

«Девчонки-поклонницы шипели на меня: «Снимай!», а я была готова провалиться от страха», - рассказала она.

Однако в этот раз Примадонна никак не отреагировала.

Напомним, что бурный роман звезд эстрады в начале 90-х годов обсуждала вся страна. К моменту знакомства с Пугачевой у Челобанова была жена Людмила и двое маленьких сыновей. Однако музыкантов захватила страсть. Несмотря на то, что новый избранник всенародно любимой певицы был младше нее на 12 лет, она называла его Сергей Васильевич. Пугачева и Челобанов жили в гражданском браке более трех лет. В 1994 году они расстались, и в том же году знаменитая певица вышла замуж за Филиппа Киркорова.

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