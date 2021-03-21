Известная легендарная певица Алла Пугачева продолжает интересовать поклонников, несмотря на уважаемый возраст

Как передает Politeka.net, в аккаунте Инстаграм, посвященному жизни и творчеству певицы появилось новое фото с дочерью Кристиной Орбакайте и молодым мужчиной.

"Ждёте новый хит?", - спросили поклонников авторы паблика.

Известно, что Пугачева уже давно не выступает с концертами. В последний раз фильм -концерт был выпущен в 2019 году, под названием "Алла Пугачева. Тот самый концерт", в котором певица показала свои лучшие последние работы и рассказала о творчестве.

В последнее время, певица посвящает свою жизнь воспитанию двух детей Лизы и Гарри, видео с которыми часто размещают на своих страницах сама Алла Борисовна и ее муж, комик Максим Галкин.

Поклонники весьма неоднозначно относятся к творчеству и присутствии в шоубезе знаменитой певицы. Они прокомментировали фото, на котором Алла Пугачева предстала в новом образе с немного измененной внешностью:

"Мама, моложе доченьки скоро станет!", "Ждем, это всегда подарок!!!! И праздник души, Аллочка наша!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Пугачиха сама на себя не похожа, может быть это не она.", "Что она с собой сделала совсем другой человек. Господи, уже скоро как Гурченко будет.", "Какое моложе уже глаза не закрываются?", "да, я тоже её не узнала", "А Пугачёва где???? Чужое лицо, это не Пугачёва", "Простите меня, но это ужас А.Б. Чье лицо не понятно, дочь разве не видит, что мама на фото на себя не похожа", - откликнулись фанаты.

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