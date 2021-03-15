Молоденькая модель и блогер Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, похвасталась идеальной фигуркой на фоне волн
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель разместила фото в котором позирует на берегу океана в микрокупальнике.
В кадре Алена стоит боком к фотографу, выгибаясь подчеркивая свою стройную фигуру. девушка подставила лицо ветру, волосы ее развеиваются на ветру.
"Океанский бриз", - написала красотка под фото.
Модель обняла себя за плечи, закрываясь от ветра, и засветив все сочные прелести.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Кошевой из Квартала 95 "унизил" Тину Кароль, публично дав волю рукам с Горбуновым: "Просто бестия"
Солистка KAZKA в коже пленила аппетитными формами, Никитюк не выдержала: «Мои сладенькие…»
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
На Украину надвигается мощное наводнение: уже затопило села и дороги, кадры разрушительной стихии
Судя по локации Алена находится в гостях у мамы своего супруга Кристины Орбакайте, которая проживает в Майами. Известно, что парочка Алена Краснова и Никита Пресняков в браке с 2017 года. Молодые люди проживают в квартире, которую презентовала для них Алла Пугачева. Никита занимается сейчас не только творчеством, но и продает спортивные тренажеры с отцом молодой супруги.
Мы писали, что молодая блогер Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты часто делится фото в своем Инстаграм-аккаунте. Девушка разместила фото в светлом летнем платье в цветы. Платье было максимально закрытым – длинные рукава и длинная юбка. Единственным намеком на пикантность были расстегнутые пуговицы на воротнике.
Напомним, что молоденькая невестка Пугачевой в летнем платье показала, какой неженкой может быть: «Идеал».
Как сообщала Politeka, невестка Аллы Пугачевой в мини-юбке приковала взгляды к шикарным ножкам: "Стиль".
Также Politeka писала, что молоденькая невестка Пугачевой в экстра-мини показала свои "шедевры" на пляже: Преснякову можно позавидовать.