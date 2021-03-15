Молоденькая модель и блогер Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, похвасталась идеальной фигуркой на фоне волн

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель разместила фото в котором позирует на берегу океана в микрокупальнике.

В кадре Алена стоит боком к фотографу, выгибаясь подчеркивая свою стройную фигуру. девушка подставила лицо ветру, волосы ее развеиваются на ветру.

"Океанский бриз", - написала красотка под фото.

Модель обняла себя за плечи, закрываясь от ветра, и засветив все сочные прелести.

Судя по локации Алена находится в гостях у мамы своего супруга Кристины Орбакайте, которая проживает в Майами. Известно, что парочка Алена Краснова и Никита Пресняков в браке с 2017 года. Молодые люди проживают в квартире, которую презентовала для них Алла Пугачева. Никита занимается сейчас не только творчеством, но и продает спортивные тренажеры с отцом молодой супруги.

Мы писали, что молодая блогер Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой Никиты часто делится фото в своем Инстаграм-аккаунте. Девушка разместила фото в светлом летнем платье в цветы. Платье было максимально закрытым – длинные рукава и длинная юбка. Единственным намеком на пикантность были расстегнутые пуговицы на воротнике.

Напомним, что молоденькая невестка Пугачевой в летнем платье показала, какой неженкой может быть: «Идеал».

Как сообщала Politeka, невестка Аллы Пугачевой в мини-юбке приковала взгляды к шикарным ножкам: "Стиль".

Также Politeka писала, что молоденькая невестка Пугачевой в экстра-мини показала свои "шедевры" на пляже: Преснякову можно позавидовать.