Известная московская модель Алена Краснова, невестка Аллы Пугачевой, показала себя на отдыхе в США

Красотка недавно отправилась на отдых во Флориду, где на днях отпраздновала свое 24-летие. Краснова в этот раз показала себя на подземной парковке в короткой юбке и пиджаке, который решила оставить расстегнутым. Под ним можно увидеть белый топик, а образ звезда дополнила черными сапогами и стильной миниатюрной сумочкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Звезда никак не подписала фотографию, которую сделала в Майями, но фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментарии:

"Стиль. Туса", "Обжигающая красотка".

Известно, что Алена Краснова (Преснякова), вышла замуж за Никиту Преснякова в 2017 году. Парочка поселилась в квартире, которую презентовала для молодых Алла Пугачева. Никита занимается сейчас не только творчеством, но и продает спортивные тренажеры с отцом молодой супруги.

Мы писали, что известная российская модель Алена Краснова показала стильный образ с коротким топом.

На фото модель сидит на полу, положив руки на колени и глядя прямо в камеру. Для снимка она выбрала простой, но от этого не менее притягательный образ. Так, Краснова позирует в свободных черных штанах и коротком топе, который идеально подчеркнул достоинства ее фигуры.

Напомним, молоденькая невестка Пугачевой в экстра-мини показала свои "шедевры" на пляже

А еще Politeka писала, что молоденькая невестка Пугачевой в полупрозрачном наряде заманила в оковы ночи

Напомним, молодая невестка Пугачевой в прозрачном боди показала, чем заманила в сети Преснякова



