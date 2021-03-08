Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова показала, как отметила свое 24-летие

На фото красотка показалась в черном мини-платье без белья. Девушка стояла у берега моря, как можно понять, Алена отдыхает в Майями, США. Краснова держала в руках бокал с вином, отмечая свой день рождения. На других снимках невестка Пугачевой выгибалась и даже блеснула "орешком", добавляя пикантности образу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет 24 :)

Поставила будильник на 6 утра, чтобы залить эти шедевры и лечь дальше спать, заранее всем спасибо за поздравления!", - написала Краснова под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"С праздником", "С днём рождения, моя Красотка! Желаю тебе много счастливых дней! Много побед! Быть любимой и любящей! Здоровья, путешествий, положительных эмоций! Любим тебя", "С днём рождения, Алена! И с 8 марта!), "Поздравляю Алёнка с днем рождения!!!", "Мы с Вами в один день родились, с праздником, Вы прекрасны", "Алена с днём рожденья всего самого самого!".

Мы писали, что московская модель и блогер Алена Краснова похвасталась идеальной фигуркой.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором похвасталась своей роскошной фигуркой. Модель была одета в полупрозрачное боди, под которым виднелись трусики и тесный топик.

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