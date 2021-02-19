Внук российской певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков напугал ранами на теле

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм парень опубликовал несколько сторис, сделанных на съемочной площадке. Никита сидел на стуле, пока с ним работали гримеры. Несколько девушек замазывали тональным кремом татуировки на руке. Еще одна работала над телом артиста.

Пресняков снял себя крупным планом, показав глубокие раны на груди, которые выглядели очень правдоподобно. Он выглядел озадаченным и признался, что не знает, для чего ему сделали такой жуткий грим.

«Я даже не хочу думать, что со мной будет. И зачем все это. От меня скрывают сценарий», - рассказал поклонникам Никита.

Как известно, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова вырос очень творческой личностью. Парень занимается музыкой, снимается в кино, пробует себя в качестве режиссера.

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