Московская модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, похвасталась идеальной фигуркой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором похвасталась своей роскошной фигуркой. Модель была одета в полупрозрачное боди, под которым виднелись трусики и тесный топик.

Небольшой бюст Красновой сильно сжался, в результате чего так и норовил выпрыгнуть наружу. Алена изогнулась, выставив вперед бедро. Яркий макияж со стрелками завершил образ королевы ночи. Кроме этого наряд модель дополнила массивными золотистыми украшениями.

Стоит отметить, что в жизни Краснова весьма милая блондинка, но на фото она получилась очень хищной красоткой, расхитительницей мужских сердец.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Это вау», «Шикарно», «Безумно красивая», «Красота», «Хороша, чертовка», «Абсолютная красота», - пишут пользователи сети.

Как известно, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. Алена из среды столичной золотой молодежи, а Никита может похвастаться звездным семейством. На их свадьбе присутствовало очень много звезд.

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