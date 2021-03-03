Московская модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, похвасталась идеальной фигуркой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором похвасталась своей роскошной фигуркой. Модель была одета в полупрозрачное боди, под которым виднелись трусики и тесный топик.

Небольшой бюст Красновой сильно сжался, в результате чего так и норовил выпрыгнуть наружу. Алена изогнулась, выставив вперед бедро. Яркий макияж со стрелками завершил образ королевы ночи. Кроме этого наряд модель дополнила массивными золотистыми украшениями.

Алена Краснова, Никита Пресняков, невестка Пугачевой

Стоит отметить, что в жизни Краснова весьма милая блондинка, но на фото она получилась очень хищной красоткой, расхитительницей мужских сердец.

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В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Это вау», «Шикарно», «Безумно красивая», «Красота», «Хороша, чертовка», «Абсолютная красота», - пишут пользователи сети.

Как известно, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. Алена из среды столичной золотой молодежи, а Никита может похвастаться звездным семейством. На их свадьбе присутствовало очень много звезд.

Напомним, что юная невестка Пугачевой без штанов засветила сочные места, покрутившись перед зеркалом: "Такой кайф!".

Как сообщала Politeka, молодая невестка Пугачевой в прозрачном боди показала, чем заманила в сети Преснякова: «Ну просто тигрица».

Также Politeka писала, что юной невестке Пугачевой срочно понадобилась помощь врача, что произошло: "На лице появились...".