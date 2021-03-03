Московская модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, похвасталась идеальной фигуркой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором похвасталась своей роскошной фигуркой. Модель была одета в полупрозрачное боди, под которым виднелись трусики и тесный топик.
Небольшой бюст Красновой сильно сжался, в результате чего так и норовил выпрыгнуть наружу. Алена изогнулась, выставив вперед бедро. Яркий макияж со стрелками завершил образ королевы ночи. Кроме этого наряд модель дополнила массивными золотистыми украшениями.
Стоит отметить, что в жизни Краснова весьма милая блондинка, но на фото она получилась очень хищной красоткой, расхитительницей мужских сердец.
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В комментариях девушке оставили массу приятных слов.
«Это вау», «Шикарно», «Безумно красивая», «Красота», «Хороша, чертовка», «Абсолютная красота», - пишут пользователи сети.
Как известно, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. Алена из среды столичной золотой молодежи, а Никита может похвастаться звездным семейством. На их свадьбе присутствовало очень много звезд.
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