Модель і блогер Олена Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, розбурхала відвертим знімком

Як передає Politeka.net, 23-річна знаменитість опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото.

Невістка Пугачової показав Селфі, на котрому зображена стоячи біля дзеркала. Краснова вирішила показати свою фігуру в одній білизні. Дівчина стоїть біля масажного столу, перенісши всю вагу на одну ногу, а іншу, зігну в коліні.

Можна помітити, що засмага у дівчини нерівномірний, видно сліди від шортів.

Руку, в якій вона тримає телефон, Олена підняла, щоб закрити майже все обличчя, видно тільки її губи. Таким чином німок вийшов ще й загадковим.

Волосся Краснова зібрала, не надто піклуючись про акуратність присіки.

"Такий кайф", - підписала знімок дівчина. Ймовірно мова йде про враження від сеансу масажу.

Нагадаємо, Олена Краснова і Микита Пресняков одружилися 27 липня 2017 року. Розпис відбувся в одному з РАГСів Москви, після чого молодята влаштували пишне торжество з нагоди одруження в елітному підмосковному котеджному селищі на території санаторію «Барвиха».

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