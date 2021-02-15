Модель і блогер Олена Краснова, яка є дружиною онука Алли Пугачової Микити Преснякова, здивувала відвертою фотосесією

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram молода красуня опублікувала фото, на якому постала в досить пікантному образі. Дівчина лежала на підлозі. Вона була одягнена в прозоре боді чорного кольору. Через тонку тканину просвічувалася нижня білизна дівчини. Яскравий макіяж робив її образ неймовірно спокусливим.

Олена поклала одну руку на груди, а іншу – на стегно. Кадр вийшов захопливим і пристрасним. Відразу стало зрозуміло, чим модель заманила в свої мережі хуліганистого Микиту Преснякова.

У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

"Дуже класна", "Яка ж ти красива", "Супер. Краща", "Супер красуня", "Ну просто тигриця! Фотка во!", "Моя улюблена фотка тепер", "Ваааау", "ти лялечка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Олена Краснова і Микита Пресняков одружилися в 2017 році. На їхньому весіллі були присутні чимало зірок.

Раніше ми писали, що Краснова захопила бездоганною фігурою в приспущеному вбранні. Дівчина вибрала незвичайний топ, який підкреслив її пишний бюст і тонку талію. Шию дівчина прикрасила незвичайним намистом.

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