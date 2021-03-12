Московская модель и блогер Алена Краснова, которая является женой внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, впечатлила нежным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала очень сдержанное фото, которое сильно отличалось от ее пикантных и стильных образов. Девушка предстала в светлом летнем платье в цветы. Платье было максимально закрытым – длинные рукава и длинная юбка. Единственным намеком на пикантность были расстегнутые пуговицы на воротнике.

Волосы эффектной блондинки были распущены. Натуральный макияж подчеркивал природную красоту девушки.

«Чувство легкости и весеннего настроения. В этот раз для образа я выбрала элегантное платье из новой весенне-летней коллекции со слегка расклешенной плиссированной юбкой. На мой взгляд, смотрится очень женственно и по-весеннему», - подписала фото модель.

В комментариях Красновой оставили массу приятных слов.

«Куколка, такая красивая», «Красотка», «Платье выглядит круто!», «Нежность», «Просто идеальная!!! Божественное лицо!!! Мой идеал!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в 2017 году. Алена из среды столичной золотой молодежи, а Никита может похвастаться звездным семейством. На их свадьбе присутствовало очень много звезд.

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