Відома Московська модель Олена Краснова, невістка Алли Пугачової, показала себе на відпочинку в США

Красуня нещодавно вирушила на відпочинок до Флориди, де днями відсвяткувала своє 24-річчя. Краснова цього разу показала себе на підземній парковці в короткій спідниці і піджаку, який вирішила залишити розстебнутим. Під ним можна побачити білий топік, а образ зірка доповнила чорними чобітьми і стильною мініатюрною сумочкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Зірка ніяк не підписала фотографію, яку зробила в Майямі, але фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарі:

"Стиль. Туса", "палюча красуня".

Відомо, що Олена Краснова (Преснякова), вийшла заміж за Микиту Преснякова в 2017 році. Парочка оселилася в квартирі, яку презентувала для молодих Алла Пугачова. Микита займається зараз не тільки творчістю, а й продає спортивні тренажери з батьком молодої дружини.

Ми писали, що відома російська модель Олена Краснова показала стильний образ з коротким топом.

На фото модель сидить на підлозі, поклавши руки на коліна і дивлячись прямо в камеру. Для знімка вона вибрала простий, але від цього не менш привабливий образ. Так, Краснова позує у вільних чорних штанях і короткому топі, який ідеально підкреслив достоїнства її фігури.

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