Невістка Алли Пугачової Олена Краснова показала, як відзначила своє 24-річчя

На фото красуня здалася в чорній міні-сукні без білизни. Дівчина стояла біля берега моря, як можна зрозуміти, Олена відпочиває в Майямі, США. Краснова тримала в руках келих з вином, відзначаючи свій день народження. На інших знімках невістка Пугачової вигиналася і навіть блиснула "горішком", додаючи пікантності образу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт 24 :)

Поставила будильник на 6 ранку, щоб залити ці шедеври і лягти далі спати, заздалегідь всім спасибі за привітання!",- написала Краснова під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Зі святом" ," з днем народження, моя красуня! Бажаю тобі багато щасливих днів! Багато перемог! Бути коханою і люблячою! Здоров'я, подорожей, позитивних емоцій! Любимо тебе", " з днем народження, Альона! І з 8 березня!), "Вітаю Оленка з днем народження!!!", "Ми з Вами в один день народилися, зі святом, Ви прекрасні", "Олена з днем народження всього самого самого!".

Ми писали, що Московська модель і блогер Олена Краснова похвалилася ідеальною фігуркою.

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому похвалилася своєю розкішною фігуркою. Модель була одягнена в напівпрозоре боді, під яким виднілися трусики і тісний топік.

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