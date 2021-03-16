Российская певица Алла Пугачева впервые прокомментировала регулярные нападки в свою сторону от музыкального критика, экс-судьи украинского «Х-фактора» Сергея Соседова

Как передает Politeka.net, в последние несколько лет Соседов, который ранее был самым преданным поклонником Аллы Пугачевой, начал сильно ее ругать. Мужчина раскритиковал последний концерт артистки, а также постоянно призывает ее уйти из шоу-бизнеса.

Пугачева никак не комментировала нападки Соседова, но недавно все же ответила на его оскорбления, пишет «Комсомольская правда».

«Не трогайте Сережу, пусть зарабатывает. Я понимаю, что это его хлеб. Сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, а теперь всячески унижает», - отметила Пугачева в передаче «Ты не поверишь», добавив, что не намерена реагировать на его выпады.

Напомним, что в конце прошлого года Соседов назвал нелепым увлечение Пугачевой пластикой. Критика возмутил тот факт, что 71-летняя Пугачева возомнила себя 18-летней девочкой. По мнению Соседова, для каждого артиста есть положенное время, после которого он должен уйти со сцены. Мужчина считает, что Пугачева свой ресурс уже истратила.

Стоит отметить, что критикует Соседов не только Аллу Пугачеву.

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