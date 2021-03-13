Відомі артисти, Максим Галкін і Алла Пугачова з'явилися в компанії колег по шоу-бізнесу

Зірки побували на вечірці в тематичних костюмах, передає Politeka.net. Відповідні знімки артист розмістив у своєму Instagram.

Так, Галкін і Пугачова постали в компанії телеведучих Насті Івлєєвої і Ксенії Собчак, тіктокера дані Мілохіна, репера Елджея та інших.

Примадонна позувала в довгій сукні з прозорою спідницею, а на голові у неї був чудернацький убір. Гуморист був в цікавому образі в шортах.

У такому вигляді знаменитості прийшли на день народження Івлєєвої.

"На дні народження @_agentgirl_ 💃 🏼 🕺 🏻 це було весело, незвично, креативно, пізнавально, атмосферно, провокаційно! Спасибі, Настю, за незабутні арт-враження!",- написав Максим.

За годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Алла Борисівна карколомно виглядає", " Старше всіх виглядає Мілохін😆"," Боже Алла Борисівна чудова❤️"," Ярмарок марнославства)", " Алла Борисівна молодець, але звичайно неї її рівень..", "Як Собчак то з вами потрапила, її не в одному пристойному суспільстві не бачила", " Максим, неможливо так молодо виглядати😮ви спите в холодильнику?!😉 ", "Собчак фотку зіпсувала😢", " Елджей з Аллою прям Ахонь🔥 😎", "це що шабаш?)) 😂 ", "Макс, Алла молодше тебе скоро стане😳", " частіше Аллу Борисівну виводь на заходи,а то давно її не видно ,а то зовсім засиділася в замку 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Алла Пугачова подає приклад молодшої дочки за стилем.

Як повідомляла Politeka, під будинком Пугачової зібралися люди.

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