Известные артисты, Максим Галкин и Алла Пугачева появились в компании коллег по шоу-бизнесу

Звезды побывали на вечеринке в тематических костюмах, передает Politeka.net. Соответствующие снимки артист разместил в своем Инстаграм.

Так, Галкин и Пугачева предстали в компании телеведущих Насти Ивлеевой и Ксении Собчак, тиктокера Дани Милохина, рэпера Элджея и других.

Примадонна позировала в длинном платье с прозрачной юбкой, а на голове у нее был причудливый убор. Юморист был в интересном образе в шортах.

В таком виде знаменитости пришли на день рождения Ивлеевой.

"На дне рождения @_agentgirl_ 💃🏼🕺🏻 Это было весело, необычно, креативно, познавательно, атмосферно, провокационно! Спасибо, Настя, за незабываемые арт-впечатления!", - написал Максим.

За час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Алла Борисовна сногсшибательно выглядит", "Старше всех выглядит Милохин 😆", "Боже Алла Борисовна Великолепна❤️", "Ярмарка тщеславия)", "Алла Борисовна молодец, но конечно нее ее уровень..", "Как Собчак то с вами попала, её не в одном приличном обществе не видела", "Максим, невозможно так молодо выглядеть😮Вы спите в холодильнике?!😉", "Собчак фотку испортила😢", "Элджей с Аллой прям Ахонь🔥😎", "Это что шабаш?)) 😂", "Макс, Алла моложе тебя скоро станет😳", "Почаще Аллу Борисовну выводи на мероприятия,а то давно ее не видно ,а то совсем засиделась в замке 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Пугачева подает пример младшей дочери по стилю.

Как сообщала Politeka, под домом Пугачевой собрались люди.

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