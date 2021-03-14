Російський комік і телеведучий Максим Галкін вивів свою дружину Аллу Пугачову у світ

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Галкін опублікував сторіс з нічного клубу. Спочатку шоумен зняв себе і показав інтер'єр закладу, а після перевів камеру на дружину. Пугачова була одягнена в чорне вбрання, на голові у неї красувалася шапочка. Вона із задоволенням стала сміятися і позувати на камеру.

Відзначимо, що останнім часом Алла Пугачова дуже рідко з'являється на заходах. Винятком є дні народження найближчих друзів і важливі концерти, які Примадонна відвідує.

При клубному освітленні важко була розгледіти обличчя артистки, але видно було, що виглядає вона прекрасно і свіжо.

Відзначимо, що Аллі Пугачовій 71 рік, а її чоловікові – 44. У шлюбі парочка з 2011 року. Спочатку до їхнього роману всі ставилися з недовірою, але після того, як артисти зіграли весілля і завели двох дітей за допомогою сурогатної матері, до їхньої сім'ї стали ставитися серйозно.

Раніше ми писали, що Пугачова здивувала зовнішністю після пластики. На свіжому фото жінка виглядала як лялька. Від колишньої зовнішності артистки не залишилося і сліду.

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