Российский комик и телеведущий Максим Галкин вывел свою жену Аллу Пугачеву в свет

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Галкин опубликовал сторис из ночного клуба. Сначала шоумен снял себя и показал интерьер заведения, а после перевел камеру на жену. Пугачева была одета в черный наряд, на голове у нее красовалась шапочка. Она с удовольствием стала смеяться и позировать на камеру.

Отметим, что в последнее время Алла Пугачева очень редко появляется на мероприятиях. Исключением являются дни рождения самых близких друзей и важные концерты, которые примадонна посещает.

При клубном освещении трудно была рассмотреть лицо артистки, но видно было, что выглядит она прекрасно и свежо.

Отметим, что Алле Пугачевой 71 год, а ее мужу – 44. В браке парочка с 2011 года. Сначала к их роману все относились с недоверием, но после того, как артисты сыграли свадьбу и завели двоих детей при помощи суррогатной матери, к их семье стали относиться серьезно.

Ранее мы писали, что Пугачева удивила внешностью после пластики. На свежем фото женщина выглядела как кукла. От былой внешности артистки не осталось и следа.

Напомним, что озорная Пугачева показала высший пилотаж в объятиях Галкина, кадры идиллии: «Вовремя от Филиппа ушла…».

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева нагрянула к другу с любовником, как это было: "Маленький такой ростом, как комарик".

Также Politeka писала, что шальная Алла Пугачева на пляже предалась настоящим удовольствиям, подруга поддержала: "Ой, пиво...".