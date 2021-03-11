Алла Пугачова і Лайма Вайкуле незвично відпочили на березі моря

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на фан-сторінку Лізи Галкіної.

Дві знамениті співачки, у яких за плечима багаторічний досвід співочої кар'єри при будь-якій владі, вирішили випускати смішні ролики про своє життя. Йдеться про Аллу Пугачову і лайм Вайкул, вони давно знають і дружать один з одним.

Тому Пугачова зі своїм великим сімейством завжди прагнути відпочити в знайомому колі.

Вона бере з собою Максима Галкіна, а також Лізу і Гаррі.

Зміст невеликих відео в основному обігрує життя знаменитостей. Існує кілька подібних роликів. У них є назва"дами з дюн". Раніше "дамою з дюн" називали Вайкуле за манери і милий прибалтійський акцент.

зйомки присвячені рідній Вайкулі Латвійської природі і морю. Називається ролик»подарунки моря".

По берегу нібито гуляють дві зірки, попутно знаходять викинуті штормом бурштинові прикраси, пляшки з пивом і закуски. Після походу, Алла і Лайма спокійно їдять знайдені на березі продукти.

"Ой, пиво", - зраділи подруги.

Вайкуле каже: "приїжджайте до нас. Ходіть до моря, знайдете подарунки". Пугачова побажала всім:»щоб штормило тільки в морі".

При цьому одягнені відомі і знамениті жінки були в білі наряди. У Примадонни естради на руках були целофанові рукавички.

"Приколюшки" - написали Передплатники, висловивши таким чином своє ставлення.

Нагадавши, Алла Пугачова подає приклад молодшої дочки за стилем.

Як повідомляла Politeka, під будинком Пугачової зібралися люди.

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