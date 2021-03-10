Російська співачка Алла Пугачова показала, як запалює зі своїм молодим чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової пари з'явилася нарізка відео, де Пугачова і Галкін танцюють і запалюють в різний час їх відносин. У нарізку потрапили моменти, де Галкін ще зовсім юний, а Пугачова порівняно молода. А також кадри з останніх вечірок, де артистка показала вищий пілотаж в обіймах чоловіка.

Варто відзначити, що майже на всіх відео артистка постала в коротеньких балахонах, засвітивши свої стрункі ніжки.

"Коли часом закохується поет,

Він в рамки загальних мірок не вміщається,

Не тому, що він обранець, ні,

А тому, що в золото і світло

Душа його тоді переплавляється!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів.

"Обожнюю серця, здатні любити! Радію! Слава Тобі Господи", " хороша пара! Щастя їм! І в очах видно, що вони люблять і створені один для одного! Інакше і бути не може! Люблю вас обох!", "Красива любов! Нехай вона радує вас завжди!", "Здорово, молоді і пустотливі", "як вчасно від Філіпа пішла", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що під замком Пугачової і Галкіна зібрався скандуючий натовп, кадри облетіли мережу: "сили небесні...".

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