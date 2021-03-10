Російська співачка Алла Пугачова показала, як запалює зі своїм молодим чоловіком
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової пари з'явилася нарізка відео, де Пугачова і Галкін танцюють і запалюють в різний час їх відносин. У нарізку потрапили моменти, де Галкін ще зовсім юний, а Пугачова порівняно молода. А також кадри з останніх вечірок, де артистка показала вищий пілотаж в обіймах чоловіка.
Варто відзначити, що майже на всіх відео артистка постала в коротеньких балахонах, засвітивши свої стрункі ніжки.
"Коли часом закохується поет,
Він в рамки загальних мірок не вміщається,
Не тому, що він обранець, ні,
А тому, що в золото і світло
Душа його тоді переплавляється!",- підписали відео автори аккаунта.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"
Син 91-річного Чапкіса показав, в яких умовах живе його батько після весілля з молодою: "Червона білизна і..."
Маршрутка з людьми вилетіла з траси на Харківщині, кадри трагедії: "дев'ять осіб..."
Колишній хлопець Мішель Андраде Ломакін приголомшив несподіваним зізнанням: "Кошмар, не хотів би…"
У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів.
"Обожнюю серця, здатні любити! Радію! Слава Тобі Господи", " хороша пара! Щастя їм! І в очах видно, що вони люблять і створені один для одного! Інакше і бути не може! Люблю вас обох!", "Красива любов! Нехай вона радує вас завжди!", "Здорово, молоді і пустотливі", "як вчасно від Філіпа пішла", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що під замком Пугачової і Галкіна зібрався скандуючий натовп, кадри облетіли мережу: "сили небесні...".
Як повідомляла Politeka, Пугачова в перуці набекрень посвітила новим обличчям поруч з Распутіною, яка молодиться:"забула штани надіти".
Також Politeka писала, що 71-річна Пугачова ошелешила молодою зовнішністю, фото крупним планом: "Гурченко переплюнула!".