Відомий російський кутюр'є В'ячеслав Зайцев, якому 2 березня виповнилося 83, розповів про одну зі своїх найулюбленіших клієнток-Аллу Пугачову
Подробицями він поділився в інтерв'ю КП.
Виявилося, що це саме він прищепив Примадонні любов до балахонів, яка соромилася своєї фігури.
"Алла соромилася свого тіла і не хотіла облягаюче носити. Я запропонував їй балахон, він їй сподобався, здався комфортним. І вона довгий час в такому іміджі виступала», - розповів модельєр.
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Також він зазначив, що Пугачова не тільки сама у нього одягалася, але і просила підібрати одяг для своїх чоловіків.
"Пам'ятаю, ще Пугачова приходила до мене зі своїм коханцем Челобановим. Просила його одягнути. Я йому Пошив яскравий, квітчастий піджак. Потім з Володимиром Кузьміним теж приходила. Я, коли його побачив, здивувався: маленький такий зростом, як комарик", — згадав В'ячеслав Михайлович, якому 2 березня виповнилося 83.
З Аллою Пугачовою Кузьмін познайомився в 1984 році. У пари був творчий роман, правда закінчився він тоді, коли Кузьмін закохався в американську модель Келлі Керзон.
А з композитором Сергем Челобановим у Пугачової був цивільний шлюб в 1990-1993 роках.
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