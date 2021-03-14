У мережі активно обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової поруч з чоловіком Максимом Галкіним

Знімок зіркового подружжя з'явився в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій Примадонні, передає Politeka.net

Фотографи засікли парочку на вулиці. Алла Пугачова була з ледь помітним макіяжем, з погано розчесаним волоссям і трохи опухлим обличчям. Вона схопилася за руку Максима Галкіна і була одягнена в білу сукню вільного крою з численними рюшами на рукавах і подолі спідниці.

Російський шоумен, чоловік співачки, був також в білому одязі: на ньому була святкова сорочка з синіми вставками і штани.

Максим радісно позував на камери фотографам, а ось Алла Борисівна була дуже напруженою.

Популярні новини зараз

Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."

Учасників "Голосу країни" вмовляють не доходити до фіналу, переможець розкрив закулісся: "Тренери зовсім не такі..."

Могилевська "вирубила" з ноги глядача, який знімав її на концерті, відео "свавілля": "Просто немає слів!"

Під Києвом загорівся літак, відомо про постраждалих: перші подробиці

Неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"
Показати ще

«У цьому світі немає ні щастя, Ні нещастя, те й інше осягається лише в порівнянні. Тільки той, хто був безмежно нещасливий, здатний випробувати безмежне блаженство», - йдеться в підписі до фото.

Фолловери почали коментувати побачене, при цьому думки людей, як завжди розділилися. Одні пораділи за парочку, інші позлорадствовали.

"Любов-це квітка в душі, але не у кожного він цвіте", Правильні слова, щастя вам 🙏", "Син з мамою", " Мама з сином", " Баба яяггаа😂", - висловилися в мережі.

Нагадавши, 71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."

Як повідомляла Politeka, Пугачова полізла обніматися з Галкіним прямо за столом, почуття не згасають

Також Politeka писала, що Пугачова публічно присоромила Максима Галкіна