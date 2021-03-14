У мережі активно обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової поруч з чоловіком Максимом Галкіним

Знімок зіркового подружжя з'явився в одній з фан-груп в Instagram, присвяченій Примадонні, передає Politeka.net

Фотографи засікли парочку на вулиці. Алла Пугачова була з ледь помітним макіяжем, з погано розчесаним волоссям і трохи опухлим обличчям. Вона схопилася за руку Максима Галкіна і була одягнена в білу сукню вільного крою з численними рюшами на рукавах і подолі спідниці.

Російський шоумен, чоловік співачки, був також в білому одязі: на ньому була святкова сорочка з синіми вставками і штани.

Максим радісно позував на камери фотографам, а ось Алла Борисівна була дуже напруженою.

«У цьому світі немає ні щастя, Ні нещастя, те й інше осягається лише в порівнянні. Тільки той, хто був безмежно нещасливий, здатний випробувати безмежне блаженство», - йдеться в підписі до фото.

Фолловери почали коментувати побачене, при цьому думки людей, як завжди розділилися. Одні пораділи за парочку, інші позлорадствовали.

"Любов-це квітка в душі, але не у кожного він цвіте", Правильні слова, щастя вам 🙏", "Син з мамою", " Мама з сином", " Баба яяггаа😂", - висловилися в мережі.

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