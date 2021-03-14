В сети активно обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой рядом с супругом Максимом Галкиным
Снимок звездной четы появился в одной из фан-групп в Инстаграм, посвященной Примадонне, передает Politeka.net
Фотографы засекли парочку на улице. Алла Пугачева была с едва заметным макияжем, с плохо расчесанными волосами и немного опухшим лицом. Она схватилась за руку Максима Галкина и была одета в белое платье свободного кроя с многочисленными рюшами на рукавах и подоле юбки.
Российский шоумен, супруг певицы, был также в белых одеждах: на нем была праздничная сорочка с синими вставками и брюки.
Максим радостно позировал на камеры фотографам, а вот Алла Борисовна была очень напряженной.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
Могилевская "вырубила" с ноги зрителя, который снимал ее на концерте, видео "беспредела": "Просто нет слов!"
Под Киевом загорелся самолет, известно о пострадавших: первые подробности
Неприятное ЧП на концерте Тины Кароль, певица не смогла сдержать эмоций: "Вы думаете, им сойдет это с рук?"
«В этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство», - говорится в подписи к фото.
Фолловеры принялись комментировать увиденное, при этом мнения людей, как всегда разделились. Одни порадовались за парочку, другие позлорадствовали.
" Любовь - это цветок в душе, но не у каждого он цветет", Правильные слова, счастья вам 🙏", "Сын с мамой", "Мама с сыном", " Баба яяггаа😂", - высказались в сети.
Напомним, 71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Как сообщала Politeka, Пугачева полезла обниматься с Галкиным прямо за столом, чувства не угасают
Также Politeka писала, что Пугачева публично пристыдила Максима Галкина