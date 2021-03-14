В сети активно обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой рядом с супругом Максимом Галкиным

Снимок звездной четы появился в одной из фан-групп в Инстаграм, посвященной Примадонне, передает Politeka.net

Фотографы засекли парочку на улице. Алла Пугачева была с едва заметным макияжем, с плохо расчесанными волосами и немного опухшим лицом. Она схватилась за руку Максима Галкина и была одета в белое платье свободного кроя с многочисленными рюшами на рукавах и подоле юбки.

Российский шоумен, супруг певицы, был также в белых одеждах: на нем была праздничная сорочка с синими вставками и брюки.

Максим радостно позировал на камеры фотографам, а вот Алла Борисовна была очень напряженной.

«В этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство», - говорится в подписи к фото.

Фолловеры принялись комментировать увиденное, при этом мнения людей, как всегда разделились. Одни порадовались за парочку, другие позлорадствовали.

" Любовь - это цветок в душе, но не у каждого он цветет", Правильные слова, счастья вам 🙏", "Сын с мамой", "Мама с сыном", " Баба яяггаа😂", - высказались в сети.

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