Российская певица Алла Пугачева всколыхнула общественность словами о своей старости

Как передает Politeka.net, высказывание российской Примадонны процитировала одно из фан-сраниц в Instagram.

«Пошла тенденция обвинять меня в старости. Как будто люди сами не будут стареть. А я-то выросла «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». И вот я, тетенька семидесяти лет, выросшая на таких правилах, вдруг читаю, и меня смех разбирает: «Старуха! Такая-сякая. Смотрите, какая она, без краски, без всего!» Думаю: «А я тебя добавлю!» Instagram — это интересно, мне уже понравилось, поиграть можно — когда скучно…», - говорила ранее певица.

Пугачева признала, что действительно чувствует на себе влияние возраста.

«И вот мне так это надоело, что все пишут, обвиняют: «Старая, старая». Да! Я старая. И ничего с этим я поделать не могу. Говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы», - приводят слова артистки в Сети.

Отметим, высказывание Примадонны активно комментируют.

«Всем бы так достойно стареть))) и при этом оставаться такой энергичностей очень красивой», «Красотка всегда, выглядит божественно, всегда улыбается и дарит любовь», «Алла Борисовна, Вы всем женщинам пример», «Это от зависти! Дай Бог Вам с Максимом, долгой и счастливой жизни», «Злющие и очень завистливые всё-таки людишки👎 Вы красотка и молодец👌 так держать», «Ой что Вы!!! Вы просто шик! Красотка! Восхищение всегда!», «Всех грымз в бан! Всех остальных в друзья», - пишут в комментариях.

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