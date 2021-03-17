Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза похвасталась золотой медалью
В Instagram на фан-странгичке Лизы появилось новое фото, на котором девочка вместе с братом Гарри стоит возле бассейна. При этом мальчик обнимает сестренку. Лиза, наряженная в милое розовое платье и белую шапочку, показывает медаль из желтого металла, пишет Politeka.net.
Отметим, СМИ недавно появилась информация, что звездные супруги тратят на воспитание детей около шести миллионов рублей в год. Деньги идут на частную школу, дополнительные уроки французского языка, занятия музыкой и спортом. Похоже, результат не заставил себя ждать.
Лиза и Гарри традиционно получили массу комплиментов.
«Лапочки», «Хорошенькие какие», «Двое из ларца, одинаковы с лица», «Милые птенчики», «Алла! Какие у тебя хорошие, дружные детишки», «Ангелочки», «Как Мило!!! Какие они классные», «Вот так вместе идти по жизни», «Дай бог здоровья», «Алла, какие красивые, воспитанные детишки», «Чемпионы», «Какие же они хорошенькие», - пишут в комментариях.
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Вероятно, дети скоро смогут посоревноваться в популярности со свои зведными родителями. Гарри и Лиза родились в 2013 году. Несмотря на столь юный возраст они успели завоевать огромную популярность в Сети, и у них даже появились поклонники.
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