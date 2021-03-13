Певица и комик, Алла Пугачева и Максим Галкин соответственно, воспитывают двух прекрасных детей, которые уже пользуются популярностью

Малыши Гарри и Лиза родились в 2013 году, пишет Politeka.net. Несмотря на столь юный возраст дети успели завоевать огромную популярность в сети, и у них даже появились поклонники.

Так в одной из групп, посвященных младшей дочери Пугачевой опубликовали видео, где она позирует вместе с братом. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Девочка нарядилась в белоснежное платье, которое слегка развеивал ветер. Волосы у крошки были распущенные, она немного улыбалась.

Гарри позировал в красивом костюме, сидя на высокой коробке. Мальчик широко улыбался.

Кадры были сделаны во время красивой фотосъемки.

"Какие онииии😍😍", - написали авторы поста.

За два часа публикация собрала более 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Как вам удаётся в условиях богатства и роскоши растить таких прекрасных. неизбалованных детей? Браво , Алла и Макс!", "Лиза и Гарик вы просто прелесть ❤️❤️", "Я так люблю их, прелесть", "Прям дети-дети🎀🎉🥰 Они такие забавные, воспитанные, дружные 🙋‍♂️🙋‍♀️Любуюсь ими 🎈🎶👍", "Господь послал Алле и Максиму таких красивых детей! А родители хорошо воспитывают!Молодцы все!", "Лизочка, ты такая милашка😍❤️", "Само совершенство! 👏👏❤️", "Елизавета, как рыбка в воде. Свободная. Раскованная. Гаррик, как мальчик - сдержан. Красота", - написали пользователи сети.

Напомним, что талантливые дети Пугачевой и Галкина порадовали папу, получив необычные подарки: «У Лизы поскромнее…».

Как сообщала Politeka, Максим Галкин в подстреленных штанах устроил перед 71-летней Пугачевой сеанс обольщения: "Бог...".

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