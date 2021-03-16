Известные звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин продолжают интересовать поклонников, а детки Лиза и Гарри уже завоевали популярность в сети

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Лизы Галкиной появилось видео, в которых главными героями стали Лиза и Гарри, которые устроили настоящий концерт песнями и плясками.

Родители подписали видео:

"Шел незнамо какой день самоизоляции... Почему-то с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к ночи 😂 Импровизация детская несрежиссированная".

На видео Гарри экспериментирует с синтезатором, извлекая из него разные мелодии. А Лиза танцует вовсю. В конце концов Гарри начинает исполнять песню "Ой, сударыня моя", вызвав смех у Аллы Борисовны, которая осталась за кадром и Максима Галкина.

Поклонники не смогли пройти мимо такого занимательного видео, и оставили не только свои лайки, но и комментарии:

"Красота, бис артистам!", "❤️это просто чудо!!! Счастья этим детишкам", "Это просто супер пупер!", "Хорошая импровизация", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍Браво Гарик❤️", "Молодцы детки !👏👏🔥", "Весело живете 😂😂😂 👏👏👏👏👏👏", "В родителей пошли! 💃💃💃🤣🤣🤣🤣", "А у Гарика👏 голосище. Будет певцом.👏👏👏", "Я тоже хочу с тобой поиграть 😀👄", "Какой сильный голос у Гарри 👏", - отозвались поклонники знаменитой пары.

Напомним, что дети Пугачевой и Галкина очаровали внешностью в красивых нарядах: "Лиза и Гарик вы просто...".

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