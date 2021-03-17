Знаменитый российский певец Филипп Киркоров, несмотря на достаточно молодой возраст, уже обсуждает свои похороны

Как пишет «Комсомольская правда», свои похороны поп-король решил обсудить на вечеринке со своим другом, певцом Николаем Басковым. Именно его Киркоров назначил ответственным за церемонию прощания.

44-летний Басков согласился купить для Филиппа гроб со стразами от Swarovski. А чтобы поклонникам было недалеко ходить, артист хочет, чтобы и похоронили его рядом с другом.

«Стразики, наверное, со мной в гроб пойдут», - заявил 53-летний Киркоров в эфире программы "Ты не поверишь!".

Стоит отметить, что ответную услугу Филипп своему другу тоже готов оказать. По его словам, если Басков скончается раньше, он его похоронит. Добавим, что позже Басков заявил, что они с Киркоровым так шутят, и пожелал всем крепкого здоровья в такое нелегкое время.

Кстати, бывшая супруга Киркорова Алла Пугачева в свое время тоже планировала похороны. Звезда еще в 65-летнем возрасте призналась, что уже позаботилась про место на кладбище недалеко от места погребения своих родственников. Кроме этого, все близкие Пугачевой осведомлены, что делать в случае ее смерти.

Напомним, что совсем седой Киркоров привел на шоу "Маска" своих детей, появились кадры: "Самый неожиданный финал".

Как сообщала Politeka, как выглядел Киркоров и чем занимался до брака с Пугачевой, редкое фото: "Как быстро бежит время...".

Также Politeka писала, что довольный Киркоров растаял рядом с Лорак, дива сразила соблазнительным декольте: "Как у Аллы Пугачевой!".