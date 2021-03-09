Відомий співак Філіп Кіркоров показав рідкісне архівне фото і розповів про знаменну подію у своєму житті

Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram артиста.

Виявляється, що перші сольні концерти Кіркорова в Московському державному театрі естради відбулися 30 років тому - 7 і 8 березня 1991 року.

"Після цих сольників я отримав запрошення від дирекції концертного залу "Росія" провести п'ять концертів. І понеслося!... Без перепочинку і зупинки... Ці роки пролетіли як 3 хвилини, саме стільки триває виступ на Євробаченні, до якого в цьому році я за великим рахунком готувався всі ці 30 років...» ,- розповів співак, і показав афішу тих концертів зі своїм фото.

Користувачі Мережі захоплюються знімком і бажають нових успіхів артистом. Разом з тим в коментарях відзначили, що співак зобов'язаний своїм успіхом Аллі Пугачовій, яка згодом стала його дружиною.

"Який красень був, пам'ятаю цей час так подобався" «" ви Філіп Бедросович унікальний і дивовижна людина 🌟 👑 💥 👌 💯 обожнюю", " Філіп Бедросович, вітаю Вас з такою знаменною датою! І з 30-ти річним ювілеєм сольної програми!🧸❤ Удачі вам у всьому!«, "Красунчик, рівних немає«," спасибі Аллі, це її заслуга, що все понеслося«, " При чому тут Алла? Він зробив себе сам і його батько завжди говорить про це. Це ображає. Прям співати вона його навчила?! Це його талант і його голос" «" як швидко біжить час»,

- пишуть в коментарях.

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