53-летний российский певец Филипп Киркоров показал своих подросших детей Аллу-Викторию и Мартина Кристина

Киркоров является звездным детективом российского варианта шоу "Маска" и на свежий выпуск программы взял с собой детей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу певца.

"После программы сделаю ещё пост с героем, ведь такого поворота и открытия Маски я не ожидал... Никак!" - заинтриговал певец.

Видно, что 9-летняя дочка и восьмилетний сын артиста заметно подросли, ивсе больше становятся похожили на отца.

Фото с детьми, которые показал Киркоров, пользователи Сети встретили массой комплиментов.

«Шикарный папа, чудесные детки будьте в здравии», «Дети любят папу👏», «Красота земная», «Браво, Семья Киркоровых! Вы красавцы», «Дети у Киркорова красивые», «Милашки», «Сын ваша копия! Очень похож», - пишут в комментариях.

Как известно, у Киркорова есть двое детей Алла-Виктория (2011 года рождения) и Мартин-Кристин (2012), рожденные суррогатной матерью.

Во время его отсутствия за детьми присматривает сестра отца Филиппа Мари, бывшая оперная певица, в воспитании внуков активное участие принимает также и сам дедушка Бедрос.

В СМи пишут, что матерью детей Филиппа Киркорова стала его близкая подруга Наталья Ефремова.

Напомним, что совсем седой Киркоров привел на шоу "Маска" своих детей, появились кадры: "Самый неожиданный финал".

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