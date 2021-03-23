Алла Пугачева в молодежном наряде засветилась на пляже с Максимом Галкиным и их детьми

Яркое фото звездного семейства появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке можно увидеть, как супруги и их дети-двойняшки – Гарри и Лиза – проводят время на берегу моря. Судя по всему, это архивное фото, сделанное летом.

Для прогулки на пляже Алла Борисовна выбрала довольно смелый для своего возраста наряд. Так, певица щеголяла в молодежном платье-футболке, едва прикрывающем колени. На пояс она повязала теплую кофту. Завершили образ Примадонны белые кроссовки и крупные очки.

К певице трогательно прижалась ее дочь Лиза, а маленького Гарри Галкин усадил к себе на плечи.

«Летнее семейное фото», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники звездной семьи бурно обсуждают снимок в комментариях.

«Мои Любимки», «Дружная семейка! Вы такие замечательные, счастливые, красивые!», «Очень хорошее фото», «Вы прелесть», «Лучшая пара», «Ну вот же, прекрасная семья!», «Лето ах лето, когда же следующее лето», «Семейная идиллия», «Чудесная, милая семейка!! Благополучия на долгие годы», «Аллочка Борисовна, ну просто прелесть, моложе молодых! Здоровья вам и счастья на долгие годы! Злопыхатели пусть отдыхают», «Алла вы здесь выглядите на 35 не больше,, счастливая семья», - пишут люди.

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