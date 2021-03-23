Известный российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, признался, где он сейчас
Как передает Politeka.net, об этом Галкин рассказал на своей странице в Инстаграм. Накануне артист отправился на гастроли, оставив жену с детьми дома. После почти года затишья, когда из-за карантина не было концертов, у артиста сейчас началась совершенно другуя активная жизнь.
«Спасибо за вчерашний потрясающий приём на концерте!» - написал шоумен.
Галкин показал видео, как он без лишней одеды выходит на балкон с чашечкой кофе в руке.
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При этом на самом балконе лежат огромные сугробы снега.
«Люди, я на курорте. Вы спросите, где этот курорт с таким прекрасным белым снегом, ярким солнцем. Это лучшие курорты России. В данном случае я в Нижнем Новгороде», - говорит артист в видео.
Кадры всколыхнули пользователей Сети.
«Это неожиданно было сейчас😂 Нижний Новгород тот ещё курорт 😂 зато на солнце +40 наверно», «А что штаны то не надел?», «Максим молодец, ты всегда поднимаешь настроение», «Ты красивый, когда голый, но я теперь переживаю, что заболеешь», «Какой позитивный человек. Алле и его детям повезло», «Вау, какие ножки», «Ого, огонь», - пишут в комментариях.
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