Известный российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, признался, где он сейчас

Как передает Politeka.net, об этом Галкин рассказал на своей странице в Инстаграм. Накануне артист отправился на гастроли, оставив жену с детьми дома. После почти года затишья, когда из-за карантина не было концертов, у артиста сейчас началась совершенно другуя активная жизнь.

«Спасибо за вчерашний потрясающий приём на концерте!» - написал шоумен.

Галкин показал видео, как он без лишней одеды выходит на балкон с чашечкой кофе в руке.

При этом на самом балконе лежат огромные сугробы снега.

«Люди, я на курорте. Вы спросите, где этот курорт с таким прекрасным белым снегом, ярким солнцем. Это лучшие курорты России. В данном случае я в Нижнем Новгороде», - говорит артист в видео.

Кадры всколыхнули пользователей Сети.

«Это неожиданно было сейчас😂 Нижний Новгород тот ещё курорт 😂 зато на солнце +40 наверно», «А что штаны то не надел?», «Максим молодец, ты всегда поднимаешь настроение», «Ты красивый, когда голый, но я теперь переживаю, что заболеешь», «Какой позитивный человек. Алле и его детям повезло», «Вау, какие ножки», «Ого, огонь», - пишут в комментариях.

Напомним, дети Пугачевой и Галкина в кукольных нарядах очаровали непринужденностью: "Шкодный Гарри и милашка Лиза"

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина одним движением показал, как на самом деле относится к сестре Лизе: "Какие же они..."

Также Politeka писала, что впавший в детство Галкин показал видео, чем балует двойняшек Пугачевой: "Богато жить не запретишь"