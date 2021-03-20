Детки известных знаменитостей Аллы Пугачевой и Максима Галкина покоряют своей беззаботностью, милое фото облетело сеть

Как передает Politeka.net на старнице в Инстаграм Елизаветы Галкиной появилось милое фото брата и сестры в юном возрасте, покорившее своей невинностью.

В кадре Лиза и Гарри стоят на пороге дома в замке Пугачевой и Галдкина. Фото сделано летом, что видно по нарядам детей. На Гарри шортики и футоблка, а на голове белая шляпа, а на Лизе - гипюровый костюмчик нежно-розового цвета.

Гарри взял сестричку за руку, и моргает, рукой прикоснувшись к шляпе. А Лиза стоит опустив на бок голову, ей действо явно не по душе.

"Любимые Гарри и Лиза 😍. Поставите лайк?", - попросили авторы паблика.

"Поклонники сразу кинулись комментировать "сладкую парочку": "Шкодный Гарри и милашка Лиза", "Куклята!👯‍♀️", "Такие славненькие маленькие! ❤️💥🥰💋👍😊🌷💥", " Очаровательные. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", " Милые малыши.", "Какой красивый костюмчик на Лизе.Прелесть.😊👏", "Лапочки😍😍😍😘😘😘🙏🙏🙏", "Пупсики!", "Сладкая парочка😊😊😊 ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

Напомним, что дети Пугачевой и Галкина очаровали внешностью в красивых нарядах: "Лиза и Гарик вы просто...".

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