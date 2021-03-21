Известный российский комик Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой часто показывает своих детей Лизу и Гарри, которых воспитывает вместе со своей звездной супругой

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Галкин в очередной раз показал своих милых детей, похвалившись игрушками, которые принес им в подарок. Галкин принес целый пакет фигурок в коробочках, и дети с удовольствием собирали их. РАссматривая с детишками игрушки Галкин подтвердил: "Неплохая вещь".

"А какие игрушки нравятся вашим детям?", - спорил Галкин, под видео с рекламой.

Многие поклонники подметили, что Галкин стал рекламировать детские игрушки, но и это у него получается очень мило.

"Даже рекламу очень приятно смотреть у вас!❤️", "Супер папа, и дети просто прелесть, всегда смотрю с удовольствием!🔥👏😍😂", "Мы тоже раньше покупали, но дороговато выходит", "Как же мне нравятся эти детки ❤️воспитанные, милые, умные))", "Не каждый позволит, такой пакетик приобрести. Особенно рабочие", "Хотелось бы также внучку порадовать", "Всем бы деткам такого папу 🙏❤️", "Сами они мармелады 😍", "Правильно, нужно с детства детей приучать зарабатывать на рекламе, а то мало ли, как жизнь повернётся", "Богато жить не запретишь", - написали поклонники.

Напомним, что 71-летняя Пугачева раскрыла правду о своем состоянии: «Проснуться бы...».

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина одним движением показал, как на самом деле относится к сестре Лизе: "Какие же они...".

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